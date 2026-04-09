LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00 se dispută meciurile tur din sferturile de finală din Europa League.

Celta Vigo, echipa portarului român Andrei Ionuț Radu, joacă în deplasare la Freiburg.

Sporting Braga - Betis Sevilla 1-1 în primul sfert

Miercuri seară s-a jucat deja primul sfert, Sporting Braga - Betis Sevilla 1-1.

Au marcat Florian Grillitsch (5) pentru gazde, respectiv Cucho Hernandez (61 - din penalty) pentru oaspeți.

Andrei Ionuț Radu, răpus de un fotbalist care nu mai marcase de doi ani. Celta Vigo s-a impus în cele din urmă

Celta Vigo, echipa lui Andrei Ionuț Radu, titularul din poarta naționalei României, a câștigat deplasarea cu Valencia, scor 3-2, în ultima etapă din La Liga.

Mijlocașul argentinian Guido Rodriguez a deschis scorul pentru gazde în minutul 12. Faza a plecat de la o minge trimisă în careu de Javi Guerra. După două șuturi blocate ale lui Largie Ramazani, balonul a ajuns la internaționalul argentinian, care a expediat un șut de la marginea suprafeței de pedeapsă, lăsându-l fără reacție pe portarul român.

Această reușită a oprit o lungă perioadă de secetă ofensivă pentru fostul campion mondial. Precedentul său gol fusese marcat pe 10 martie 2024, pe vremea când evolua la Betis, într-o înfrângere cu scorul de 3-2 în fața celor de la Villarreal.

În ciuda golului încasat devreme, formația lui Radu a restabilit echilibrul și a preluat controlul partidei în partea secundă. Ilaix Moriba a egalat scorul pe tabelă în minutul 56. Oaspeții au trecut rapid în avantaj datorită golului înscris de Fran Lopez, în minutul 60.

Celta Vigo a mărit diferența pe finalul întâlnirii, când Williot Swedberg a dus scorul la 3-1, în minutul 81. Valencia a mai modificat o dată tabela în prelungiri, în minutul 90+3, când același Guido Rodriguez a realizat „dubla”, stabilind rezultatul final.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ARTICOLE PE SUBIECT
Un portar român de 15 ani, promovat la prima echipă a lui Bayern Munchen! Ce i-a spus la antrenament marele Manuel Neuer
Cine este Haris Papalitsas, copilul de 15 ani care a debutat la prima echipă a Universității Craiova! ”Rămâi uimit”
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
Fostul jucător al Barcelonei a venit să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu și a izbucnit în lacrimi: ”În final vom înțelege!”
Daniel Pancu a îngenuncheat lângă sicriul lui Mircea Lucescu! ”A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal”
Derby-ul tricolorilor în sferturile Conference League! Rayo Vallecano - AEK Atena, Șahtior Donețk - Alkmaar, Mainz - Strasbourg și Crystal Palace - Fiorentina
Dumitru Dragomir și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu: ”Sportul ăsta distruge vieți, dar dă mari bucurii!”
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă! Lacrimile lui Dănuț Lupu, Daniel Pancu în genunchi în fața sicriului I Rinat Akhmetov cu bodyguarzii și prim-ministrul Ilie Bolojan, prezenți
Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul UPDATE Galatasaray în lacrimi

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”

Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

Inter a luat decizia în cazul lui Cristi Chivu: "Niciodată nu s-a mai întâmplat asta!"

"Prea mic!" Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu

România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026, pe VOYO și Pro Arena! Umilință pentru tricolore

Fostul jucător al Barcelonei a venit să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu și a izbucnit în lacrimi: ”În final vom înțelege!”
Daniel Pancu a îngenuncheat lângă sicriul lui Mircea Lucescu! ”A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal”
Dumitru Dragomir și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu: ”Sportul ăsta distruge vieți, dar dă mari bucurii!”
Istvan Kovacs, OUT de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială: ”Pur și simplu de neînțeles!”
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă! Lacrimile lui Dănuț Lupu, Daniel Pancu în genunchi în fața sicriului I Rinat Akhmetov cu bodyguarzii și prim-ministrul Ilie Bolojan, prezenți
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Surprize, surprize în FA Cup, LIVE pe Pro Arena și VOYO! Ce s-a întâmplat cu portarul Andrei Ionuț Radu, prezent cu Bournemouth în optimile de finală
„Mi-au înghețat picioarele! Am jucat senzațional!” Concluziile lui Andrei Radu după ce Liverpool a eliminat-o pe Bournemouth din EFL Cup
Mesaj superb al lui Cremonese după gafa uluitoare a lui Andrei Radu!
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

