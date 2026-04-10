Rusul Artem Dzyuba, un monument de durere după moartea lui Mircea Lucescu. Declarația dată e înduioșătoare

Artem Dzyuba a lucrat cu Mircea Lucescu la Zenit St.Petersburg și a rămas marcat pe viață de colaborarea cu celebrul tehnician român, care s-a stins din viață la 80 de ani. Lucescu a rămas în inima unor multor fotbaliști pe care i-a antrenat. Unul dintre ei e rusul Dzyuba.

Artem Dzyba: "Anul petrecut alături de Lucescu e de neuitat"

"Mircea Lucescu este unul dintre cei mai mari antrenori ai timpurilor moderne. Un specialist foarte puternic! Unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun din cariera mea. Îi sunt foarte recunoscător pentru tot. La „Zenit” îl iubeam foarte mult, iar și el a avut mereu o atitudine caldă față de Sașka Kokorin și față de mine. Simțea jucătorii și oamenii.

Anul petrecut cu el a fost de neuitat. A rămas în memoria mea nu doar ca un antrenor extrem de puternic, ci și ca un om foarte bun, cu inimă mare. Mircea știa opt limbi, cu el era mereu vesel și interesant. O adevărată forță! A dispărut o întreagă epocă. Mister era un om special. Pentru el îți venea să lupți pe teren! Când au apărut neînțelegeri, ne adunam nucleul echipei: eu, Kokora, Kerj și alți băieți — și încercam să rezolvăm lucrurile, să aplanăm conflictele.

În general, când am văzut ieri această veste, m-a întristat foarte tare. Cu greu mi-am stăpânit lacrimile. O perioadă am continuat să ținem legătura cu Mister, dar în ultima vreme nu mai eram în contact”, a spus Dzyuba pentru Sport Express.ru.