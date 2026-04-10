Rusul Artem Dzyuba, un monument de durere după moartea lui Mircea Lucescu. Declarația dată e înduioșătoare

Alexandru Hațieganu
Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi. Momentul înhumării de la cimitirul Bellu va fi precedat de onoruri militare

Mircea LucescuArtem Dzyubazenitlucescu deces
Artem Dzyuba a lucrat cu Mircea Lucescu la Zenit St.Petersburg și a rămas marcat pe viață de colaborarea cu celebrul tehnician român, care s-a stins din viață la 80 de ani. Lucescu a rămas în inima unor multor fotbaliști pe care i-a antrenat. Unul dintre ei e rusul Dzyuba.

Artem Dzyba: "Anul petrecut alături de Lucescu e de neuitat"

"Mircea Lucescu este unul dintre cei mai mari antrenori ai timpurilor moderne. Un specialist foarte puternic! Unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun din cariera mea. Îi sunt foarte recunoscător pentru tot. La „Zenit” îl iubeam foarte mult, iar și el a avut mereu o atitudine caldă față de Sașka Kokorin și față de mine. Simțea jucătorii și oamenii.

Anul petrecut cu el a fost de neuitat. A rămas în memoria mea nu doar ca un antrenor extrem de puternic, ci și ca un om foarte bun, cu inimă mare. Mircea știa opt limbi, cu el era mereu vesel și interesant. O adevărată forță! A dispărut o întreagă epocă. Mister era un om special. Pentru el îți venea să lupți pe teren! Când au apărut neînțelegeri, ne adunam nucleul echipei: eu, Kokora, Kerj și alți băieți — și încercam să rezolvăm lucrurile, să aplanăm conflictele.

În general, când am văzut ieri această veste, m-a întristat foarte tare. Cu greu mi-am stăpânit lacrimile. O perioadă am continuat să ținem legătura cu Mister, dar în ultima vreme nu mai eram în contact”, a spus Dzyuba pentru Sport Express.ru.

  • 85 de goluri în 155 de meciuri a înscris Dzyuba pentru Zenit
  • 31 de goluri în 57 de partide a marcat Dzyuba pentru reprezentativa Rusiei
  • 37 de ani are Dzyuba
În cei peste 45 de ani în antrenorat, Mircea Lucescu a avut sub comandă sute de fotbaliști valoroși, iar câțiva au fost de clasă mondială. Printre supestarurile antrenate de "Il Luce" se numără Ronaldo NazarioRoberto Baggio, Gică Hagi, Diego Simeone, Javier Zanetti, Andrea Pirlo, Claudio Taffarel, Ivan Zamorano, Fernandinho, Giuseppe Bergomi, Youri Djorkaeff și Henrikh Mkhitaryan

Lista impresionantă a jucătorilor antrenați de Mircea Lucescu de-a lungul carierei:

Michael Klein, Romulus Gabor, Remus Vlad, Ioan Andone, Mircea Rednic, Florea Dumitrache, Dorin Mateuț (Corvinul Hunedoara), Gică Hagi, Dumitru Moraru, Gino Iorgulescu, Costică Ștefănescu, Ilie Balaci, Mircea Sandu, Ladislau Boloni, Ionel Augustin, Gavril Balint, Nicolae Ungureanu, Rodion Cămătaru, Helmuth Duckadam, Aurel Țicleanu, Silviu Lung, Victor Pițurcă, Ştefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuș (România), Marin Dragnea, Costel Orac, Florin Răducioiu, Dănuț Lupu, Florin Prunea, Bogdan Stelea, Ionuț Lupescu, Claudiu Vaișcovici, Ioan Ovidiu Sabău (Dinamo).

Diego Simeone, Henrik Larsen, Jose Chamot, Michele Padovano, Alessandro Calori (Pisa), Andrea Pirlo, Maurizio Ganz, Daniele Carnasciali, Marco Rossi, Gabriele Ambrosetti, Marco Ballotta, Jorge Cadete, Ivano Bonetti, Eugenio Corini (Brescia), Igor Simutenkov, Fernando De Napoli, Dietmar Beiersdorfer, Georges Grun, Adolfo Valencia, Max Tonetto, Filippo Galli (Reggiana), Bogdan Lobonț, Adrian Iencsi, Ștefan Nanu, Nicolae Stanciu, Daniel Pancu, Răzvan Raț, Marius Măldărășanu, Constantin Schumacher (Rapid), Ronaldo, Gianluca Pagliuca, Giuseppe Bergomi, Javier Zanetti, Youri Djorkaeff, Aron Winter, Roberto Baggio, Ivan Zamorano, Paulo Sousa (Inter Milano).

Claudio Taffarel, Gică Popescu, Bulent Korkmaz, Okan Buruk, Emre Belozoglu, Mario Jardel, Umit Davala, Hasan Șaș, Sergen Yalcin, Arif Erdem (Galatasaray), Oscar Cordoba, Tayfur Havutcu, Pascal Nouma, Federico Giunti, Ilhan Mansiz, Zago, Gokhan Zan (Beșiktaș), Dmytro Chygrynskyi, Darijo Srna, Matuzalem, Anatoliy Tymoshchuk, Tomas Hubschman, Elano, Jadson, Fernandinho, Leonardo, Stipe Pletikosa, Mariusz Lewandowski, Igor Duljaj, Luiz Adriano, Brandao, Willian, Ciprian Marica, Andriy Pyatov, Oleksandr Kucher, Ilsinho, Yaroslav Rakitskyi, Alex Teixeira, Douglas Costa, Taras Stepanenko, Henrikh Mkhitaryan, Ismaily, Taison, Serhiy Kryvtsov, Fred, Alex Teixeira, Dentinho, Marlos, Mykola Matvienko, Bernard (Șahtior Donețk).

﻿Domenico Criscito, Aleksandr Kokorin, Aleksandr Kerzhakov, Viktor Fayzulin, Javi Garcia, Artem Dzyuba, Branislav Ivanovic (Zenit St. Petersburg), Mehmet Topal, Gokhan Gonul, Caner Erkin, Enes Unal, Nuri Sahin, Cenk Tosun, Cengiz Under, Hakan Calhanoglu, Caglar Soyuncu, Merih Demiral, Umut Bulut (Turcia), Vitalii Mykolenko, Illya Zabarnyi, Serhiy Sydorchuk, Viktor Tsyhankov, Mykola Shaparenko, Vladyslav Vanat, Vitaliy Buyalskyi, Tomasz Kedziora, Oleksandr Karavayev, Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev), Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicolae Stanciu, Vlad Chiricheș, Răzvan Marin, Dennis Man, Denis Drăguș (România)

A antrenat în România, Italia, Turcia, Ucraina și Rusia

Mircea Lucescu (80 de ani) este născut în București și s-a format la Școala Sportivă Nr. 2 din Capitală. Ca jucător a activat la Dinamo București (1963-1965, 1967-1977, 1990), Știința București (1965-1967 / împrumutat) și Corvinul Hunedoara (1977-1982). A strâns 64 de selecții și 9 goluri pentru naționala României, cu care a participat la CM 1970, unde a fost căpitanul echipei. În palmaresul de fotbalist are Divizia A (7), Cupa României (1) și un loc secund în ancheta Fotbalistul român al anului (1974 / după Cornel Dinu). 

Din postura de antrenor a fost sub contract cu echipele Corvinul Hunedoara (1979-1982), România (1981-1986, calificare la Euro 1984 / 2024-2026), Dinamo București (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1995), Reggiana (1996), Rapid București (1997-1998, 1999-2000), Inter Milano (1998-1999), Galatasaray (2000-2002), Beșiktaș (2002-2004), Șahtior Donețk (2004-2016), Zenit St. Petersburg (2016-2017), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

În palmaresul de manager are Divizia A (2), Cupa României (3), Supercupa României (1), Anglo-Italian Cup (1), Super Lig (2), Ukrainian Premier League (9), Ukrainian Cup (7), Ukrainian Super Cup (8), Supercupa Europei (2), Russian Super Cup (1), titlurile de "Antrenorul român al anului" (5) și "Antrenorul anului în Ucraina" (4) și distincțiile Ordinul Meritul Sportiv (Clasa a III-a, 2009 / România), Ordinul Steaua României (2009), Ordinul de Merit (Clasa a III-a, 2006 / Clasa a II-a, 2009 / Clasa I-a, 2011 // Ucraina) și titlul onorific de Cetățean de onoare al orașului Donețk.

