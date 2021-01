"Am intrecut toti jucatorii din campionat!" Reactie GENIALA a lui Sumudica dupa ce a fost ELIMINAT cu Fenerbahce

Rizespor a jucat in deplasare, impotriva lui Fenerbahce, intr-un meci al etapei a 22-a din campionatul Turciei.

Echipa lui Marius Sumudica a fost invinsa cu 1-0, la capatul unul meci la care a avut 2 oameni eliminati. "Sumi" a luat doua galbene pentru proteste si a fost eliminat in minutul 70. La scorul de 1-0 pentru gazde, echipa lui Sumudica a reusit sa egaleze in minutul 65, prin fostul jucator de la Astra, Boldrin, dar golul a fost anulat pentru un fault in atac al lui Soderlund.

Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen tartışmasız gol pozisyonunu faul sebebiyle (!) iptal ediyor ve VAR'a gitmemesi için hemen düdük öttürüp faul kararı veriyor #KadıköydeŞikeVAR Yeter @TFF_Org Thiam Valencia #HaddiniBilGüntekin #fenerinmacivar Sumudica #FBvCRS #fbvriz #FBvRİZ pic.twitter.com/2MPZ97dN8I — 1903 Tayfa (@1903Tayfa1) January 30, 2021

Faza asta l-a facut pe Sumudica sa innebuneasca, iar in minutul 70 a fost eliminat, dupa ce a constestat deciziille centralului, Abdulkadir Bitigen. "Sumi" l-a apaludat pe arbitru si a fost trimis in tribune, el avand deja un cartonas galben luat in minutul 20.

Sumudica fenerbahçenin hakemleri tiyatrosunu alkışladı diye atıldı (: Hakemleriniz olmadan bu oyunla hakkiniz ptt sizin ptt ! #KadıköydeYineKaraGece#FBvRİZ pic.twitter.com/Zlixj6KoA0 — Uğur Zeytinoglu (@UurZeytinoglu2) January 30, 2021

Nu se stie exact care este cauza cartonsaului rosu, dar Sumi, l-ar fi jignit pe arbitrul partidei in limba romana, potrivit presedintelui lui Rize, Hasan Kartal.

La finalul partidei Sumudica a fos savuros ca de obicei si a declarat ca i-a intrecut pe toti jucatorii din liga.

"Am intrecut toti jucatorii din campionat, dupa ce am vazut cartonasul rosu pentru a treia oara", a declarat Sumudica.

Marius Sumudica nu a fost singurul eliminat de la Rize. Baiano Fabricio, jucatorul lui, a vazut al doilea galben in minutul 86 si a fost trimis la vestiar.

Rizespor este pe locul 13 in clasament, cu 25 de puncte acumulate, dupa 21 de meciuri jucate.

