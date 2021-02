Explicatia lui Marius Sumudica dupa ce a fost eliminat in partida cu Fenerbahce! "Eu asa sunt, n-o sa stau niciodata linistit!"

Marius Sumudica a fost eliminat etapa trecuta, in partida pe care Rizespor a pierdut-o in fata lui Fenerbahce, scor 0-1.

Sumi a debutat cum nu se putea mai "bine" pe banca noii sale echipe! Romanul a vazut doua cartonase galbene si a fost trimis in tribune. Dupa acest episod, Marius Sumudica a oferit prima reactie si a tinut sa precizeze ca nu l-a insultat pe arbitrul Abdulkadir Bitigen. In actualul sezon, fostul antrenor al Astrei a depasit jucatorii din campionat la numarul de cartonase rosii incasate.

"Ca de obicei, arbitrul m-a eliminat gratuit. Primul galben pentru ca am strigat la tusier si i-am zis ‘ofsaid’, din instinct, fara sa jignesc. Al doilea galben l-am luat pentru ca i-am spus ‘La orice fault ne dai galben, lor nu’. Nici n-a venit sa vorbeasca cu mine, pe toata durata jocului. Toate ziarele au scris ca nu exista asa ceva!

Eu asa sunt, n-o sa stau niciodata linistit. Dar asa fac si alti antrenori din Turcia si nu patesc nimic. Eu nu depasesc spatiul tehnic, nu aduc injurii, doar mai reactionez la anumite faze.

Maine sunt suspendat. Imi pare rau ca nu pot fi alaturi de baieti, dar sunt sigur ca vor da totul. Daca vom castiga jocul asta, urcam pana pe locul 10. Sper sa ne stabilizam si sa ramanem in acea zona", a declarat Marius Sumudica pentru LookSport.

Presedintele clubului, Hasan Kartal, i-a luat apararea lui Sumudica.

"Arbitrii au comis erori, ca de obicei. Nu inteleg de ce i-au dat cartonas rosu antrenorului nostru. Poate ca a injurat in limba romana. Nu am vazut ce s-a intamplat, chiar daca era in fata noastra. Dar arbitrul a fluierat in favoarea echipei adverse azi", a spus Kartal potrivit Ajansspor.

Rizespor este pe locul 13 in clasament, cu 25 de puncte acumulate, dupa 21 de meciuri jucate.