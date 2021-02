"Daca mama sau tata ar juca in cealalta echipa, as vrea sa-i omor!" Declaratii FABULOASE facute de Sumudica dupa ultimul meci din Turcia

Rizespor a remizat pe teren propriu cu Kasimpasa, marti, intr-un meci al etapei a 23-a din campionatul turc.

Echipa lui Marius Sumudica a deschis scorul in minutul 85 prin Erdogan. Sumi a fost aproape sa obtina cele 3 puncte, insa Thelin a egalat pentru Kasimpasa in minutul 90+1, iar scorul s-a terminat 1-1.

Intr-un interviu pentru Fotbol Arena, Sumudica declarat ca se schimba in momentul cand intra pe teren si a glumit spunand ca daca mama si tatal lui ar juca in echipa adeversa, ar fi in stare sa ii omoare.

"Asta e caracterul meu. Cand intru pe teren, ma schimb. Daca mama sau tata ar juca in cealalta echipa, as vrea sa-i omor!

Nu este normal, dupa ce lucrezi o saptamana, iar o singura decizie sa te faca sa pierzi 3 puncte. Mingea nu se ducea in corner cu Kasimpasa.



Ok, daca pierzi cand ai avut sanse sa marchezi, ok, nicio problema. Dar asta e un cadou... Vreau un singur motiv", a spus Marius Sumudica pentru FutbolArena.

???? Sumudica: "Sahaya çıktığımda başka bir insan oluyorum. Annemi, babamı bile tanımam." — FutbolArena (@futbolarena) February 4, 2021

Rizespor este pe locul 11 in clasament, cu 26 de puncte, dupa 22 de meciuri jucate.