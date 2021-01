Nici nu se putea INTOARCE ALTFEL in Turcia! :) Sumudica, ELIMINAT la primul meci pe banca lui Rizespor

Rizespor a jucat in deplasare, impotriva lui Fenerbahce, intr-un meci al etapei a 22-a din campionatul Turciei.

Marius Sumudica a debutat pe banca noii sale echipe cum nu se putea mai bine. Chiar daca a declarat dupa ce a semnat contractul cu Rize ca va fi mai temperat cu iesirile din timpul meciului, Sumi a uitat de ce a spus, a luat doua cartonase galbene, si a fost eliminat in minutul 70.

"Sumi" a protestat la deciziile arbitrului, lucru care i-a adus eliminarea. Dupa ce a parasit terenul de joc, Sumudica a dat indicati si a urlat din tribune.

Pentru antrenorul roman este a treia oara in acest sezon cand este trimis in tribune, dupa ce a fost eliminat si in meciurile cu Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, in momentul cand o antrena pe Gaziantep.

