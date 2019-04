Moment fabulos dupa egalul care amana titlul pentru Razvan Lucescu! "Becali" al lui PAOK l-a asteptat la autocar! Ce s-a intamplat apoi: VIDEO

PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu, nu a reusit sa isi asigure matematic titlul de campioana dupa 34 de ani de asteptare. Ieri, PAOK a facut doar 1-1 cu Larissa.

Razvan Lucescu mai sta cel putin o saptamana in tensiune. PAOK nu a reusit sa isi asigure matematic titlul, dupa ce a facut doar 1-1 cu Larissa. Olympiakos, principala rivala, a castigat cu 4-0.

PAOK a ramas, insa, neinvinsa in acest sezon, iar etapa viitoare poate celebra mult asteptata castigare a titlului dupa 34 de ani chiar la Salonic.

Razvan, asteptat de patronul Savvidis la autocar



PAOK a inregistrat un semiesec pe terenul formatiei Larissa, dar in tabara echipei lui Razvan Lucescu nu a fost tristete. Elevii lui Razvan Lucescu vor avea sansa de a celebra trofeul in urmatoarea etapa, cand vor juca pe teren propriu.

Nici patronul formatiei, excentricul Ivan Savvidis, cel care anul trecut intra cu pistolul pe teren la meciul cu AEK Atena, nu a fost prea suparat. El l-a asteptat pe Razvan Lucescu la autocar dupa meci si l-a imbratisat parinteste. La fel a facut-o Savvidis si cu jucatorii formatiei.

Razvan Lucescu: "Am vrut sa terminam totul"



Razvan Lucescu a vorbit la finalul partidei.

"A fost un meci complicat pe un gazon care nu ne-a ajutat. Am avut o multime de ocazii, dar nu am reusit sa marcam mai multe. Am vrut sa terminam totul, sa luam titlul inca de acum, dar chiar si asa suntem la doar un pas de obiectiv. Suntem foarte aproape de titlu, chiar daca e o dezamagire dupa jocul de azi, dar nu s-a terminat nimic", a spus acesta.

In etapa viitoare, PAOK intalneste Levadiakos pe teren propriu.