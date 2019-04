LARISA - PAOK SALONIC LIVE 19.00! La o victorie de TITLUL asteptat de 34 de ani! Razvan Lucescu e aproape de succesul CARIEREI

Comentam impreuna toate fazele de la partida lui PAOK SALONIC pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

PAOK Salonic poate castiga astazi al 3-lea titlu din istoria clubului! Echipa lui Razvan Lucescu are 10 puncte in clasament peste Olympiakos, cea care are 10 puncte mai putin (inca nu a primit victoria la masa verde de la derby-ul cu Panathinakos). In cazul unui succes astazi sau a unei infrangeri a lui Olympiakos, PAOK va fi campioana!

PAOK joaca in deplasare la Larisa, in timp ce Olympiakos are meci pe propriul teren cu Skoda Xanthi. PAOK este nevinsa in acest sezon, avand 24 de victorii in 27 de etape. Daca nu incepea campionatul cu o depunctare de 2 puncte, PAOK era deja campioana! Echipa lui Razvan Lucescu are doar 13 goluri primite in 27 de etape!

Toate partidele etapei vor incepe de la ora 19.00.

Mircea Lucescu: "Razvan va antrena la PAOK in continuare"

Razvan Lucescu are sansa de a intra in galeria legendelor lui PAOK Salonic. Formatia din nordul Greciei ar putea fi prima din afara capitalei care cucereste titlul dupa mai bine de trei decenii.

Despre Razvan Lucescu s-a scris in presa din Turcia ca ar putea ajunge la Besiktas la vara, dupa ce va cuceri titlul cu PAOK. Mircea Lucescu pune, insa, capat acestor speculatii!

Il Luce a vorbit intr-un interviu preluat de mai multe publicatii din Grecia si Turcia. Nova Sports noteaza ca Lucescu Senior a afirmat ca Razva va continua la PAOK.

"Razvan nu vine cu mine! El isi va continua parcursul de succes cu PAOK! Scrie istorie acolo! Restul sunt doar zvonuri", a spus Mircea Lucescu, citat de publicatia elena Nova Sports.