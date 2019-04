GOOOOOOOL Puski! Noul "Bomberman" al Romaniei isi tine echipa in viata! Reusita decisiva a lui George Puscas pentru ramanerea lui Palemo in cursa pentru promovare

George Puscas a fost decisiv in victoria lui Palermo de la Benevento, care ii tine pe elevii lui Roberto Stellone in cursa pentru promovarea directa in Serie A.

George Puscas a marcat din nou pentru Palermo! Atacantul Roman a fost introdus pe teren in minutul 79 al partidei de pe terenul lui Benevento si a avut nevoie de doar doua minute pentru a marca!

Puscas a inscris in poarta fostei sale echipe, pe care in urma cu doi ani o ajuta sa promoveze in Serie A, dupa o cursa spectaculoasa pe partea stanga. In semn de respect pentru fosta sa echipa, Puscas nu s-a manifestat dupa gol.

Reusita lui Puscas este una deosebit de importanta pentru Palermo, dat fiind ca echipa din sudul Italiei ramane la un singur punct de primele doua locuri, care asigura promovarea directa.

Palermo are avantajul ca are un meci mai putin decat Lecce, ocupanta locului 2, dar si dezavantajul ca are un meci mai mult decat liderul Brescia.

Echipele folosite