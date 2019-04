BATALIA PENTRU TITLU | Cum arata programul ultimelor meciuri si ce avantaje si dezavantaje au CFR si FCSB. Clasament + Program

CFR Cluj - FCSB s-a incheiat 0-0, iar lupta la titlu continua. Cele doua pretendente la titlu se vor intalni din nou in chiar ultima etapa. Daca CFR castiga, insa, toate meciurile pana atunci, ultima etapa nu va mai conta!

CFR Cluj, liderul la zi al Ligii I, isi pastreaza avansul din fruntea clasamentului, dupa 0-0 cu FCSB in Gruia. Meciul de aseara a fost unul mai mult decat pragmatic, cu deosebit de putine faze periculoase, dar gazdele puteau da lovitura daca mingea trimisa de Vinicius nu izbea bara.

In acest moment, fiecare dintre cele doua pretendente la titlu mai are de jucat cinci meciuri: trei deplasari si doua meciuri pe teren propriu.

Avantaje/dezavantaje CFR Cluj

Liderul campionatului, CFR-ului lui Petrescu, are in acest moment prima sansa la titlu. Cu 38 de puncte in clasament, echipa din Gruia are cu 3 mai multe decat FCSB si cu 8 mai multe decat Craiova.

CFR Cluj depinde doar de ea in lupta pentru castigarea trofeului, pentru ca daca va castiga urmatoarele patru meciuri, ultima partida, impotriva FCSB-ului, nici nu va mai conta. Motivul? La injumatatirea punctelor la intrarea in Play Off, FCSB a beneficiat de o rotunjire. Astfel, in cazul in care la finalul campionatului cele doua echipe vor fi la egalitate de puncte, se va tine cont de faptul ca FCSB a beneficiat de aceasta rotunjire in plus!

Pe de alta parte, un dezavantaj este acela ca, in cazul in care CFR va ajunge sa depinda de ultima etapa, daca se va incurca intr-unul dintre urmatoarele patru meciuri, va juca cu titlul pe masa chiar pe terenul FCSB-ului, la Bucuresti. In cazul in care acest scenariu se va adeveri, este de asteptat ca pe National Arena sa asiste un numar mare de suporteri ai FCSB-ului, ceea ce ar insemna o presiune suplimentara pe echipa lui Petrescu.

Avantaje/dezavantaje FCSB

Avantajele si dezavantajele FCSB-ului sunt antagoniste celor ale CFR-ului. Echipa antrenata de Mihai Teja este dezavantajata de acea rotunjire a punctelor la intrarea in Play Off, dar avantajata de program. Pe de alta parte, ros-albastrii nu sunt la mana lor si trebuie sa spere ca CFR se va incurca cu Sepsi, Viitorul, Astra sau Craiova.

Program CFR Cluj



Sepsi OSK - CFR - 20 Aprilie, 21:00

CFR - Viitorul, 29 Aprilie, 21:00

Astra - CFR, 04 Mai

CFR - Craiova, 11 Mai

FCSB - CFR, 15 Mai

Program FCSB



Viitorul - FCSB, 21 Aprilie, 21:00

FCSB - Astra, 28 Aprilie, 21:00

Craiova - FCSB, 4 Mai

Sepsi OSK - FCSB, 11 Mai

FCSB - CFR, 11 Mai

Clasamentul Play Off-ului