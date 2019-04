"Nu sunt mandru ca sunt actionar la CFR" Sefii din Gruia, nemultumiti de prestatia din meciul cu FCSB! Ce jucator a fost remarcat!

CFR si FCSB au incheiat la egalitate derby-ul, scor 0-0.

CFR Cluj si FCSB au terminat la egalitate meciul care putea decide titlul. Cele doua formatii care se bat pentru suprematie in Romania au oferit un meci sub nivelul asteptarilor, incheiat fara sut pe spatiul portii.

Chiar daca acest rezultat ii face favoriti pentru castigarea campionatului, clujenii nu au fost multumiti de prestatia jucatorilor. Stefan Gadola, unul din actionarii de la CFR, l-a remarcat pe Adrian Paun, jucator care nu a bifat vreun minut in derby.

"Am fost la meci. A fost o miza deosebita, dar e un rezultat bun pentru noi. Cel mai bun a fost Adrian Paun, ca n-a fost in teren. Spectatorii nostri vin pentru fotbal, ca asa s-au obisnuit. Astazi, nivelul fotbalului in Romania e mult mai scazut.

Eu trebuie sa va spun sincer ca de mult nu sunt mandru ca sunt actionar la CFR. Nu sunt mandru ca am fost in insolventa, dar ne luptam si speram sa fie mai bine. As vrea sa ma sunati dupa ce vom fi campioni. Am emotii in ceea ce priveste castigarea campionatului", a spus Stefan Gadola pentru Gazeta Sporturilor.