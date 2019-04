DEZASTRU pentru PSG in meciul in care putea sa castige titlul! Lille a calcat-o in picioare: scorul final e halucinant

PSG a ratat ocazia castigarii matematice a titlului pentru a doua etapa consecutiv! A primit pentru prima data 5 goluri in Ligue dupa 19 ani!

Paris Saint-Germain a sfarsit umilita meciul in care putea sa sarbatoreasca al 8-lea titlu de campioana din istorie! La derby-ul cu ocupanta locului 2, Lille, PSG avea nevoie de un egal pentru a nu mai putea fi ajunsa matematica in clasament, insa a pierdut cu 5-1!!!!

Meunier a inscris in propria poarta in minutul 7, pentru ca Mbappe sa reuseasca o faza de exceptie 4 minute mai tarziu pentru reusita lui Bernat. Fundasul spaniol a primit apoi direct cartonas rosu in minutul 36 pentru fault in pozitie de ultimul aparator. PSG a rezistat pana la pauza, apoi a urmat macelul!

Pepe a inscris imediat dupa pauza, pentru ca Bamba sa duca scorul la 3-1 in minutul 65. In minutul 71 a venit reusita lui Gabriel pentru ca Jose Fonte sa inscrie cu o lovitura de cap in minutul 84 pentru o victorie cu 5-1 incredibila! Totusi, PSG are in continuare 99% sanse sa castige titlul pe care il poate aconta miercuri pe terenul echipei lui Ciprian Tatarusanu, Nantes.

83' G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️AAALLL!! ???? José Fonte climbs highest in the six-yard box and powers his header into the back of the net! ????#LOSCPSG 5-1 pic.twitter.com/7QktSFWodn — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) April 14, 2019

TFW you have a chance to win Ligue 1 for the second week in a row but are losing 4-1 to Lille pic.twitter.com/6S3ET2iS27 — B/R Football (@brfootball) April 14, 2019