"Nici FCSB, nici noi nu vom castiga tot" Ce au spus clujenii dupa meciul cu FCSB! "Nu suntem multumiti, echipa a vrut sa castige"

CFR Cluj si FCSB au remizat in derby-ul campionatului, scor 0-0.

CFR Cluj si FCSB au oferit o partida lipsita de spectaculozitate, iar lupta pentru titlu ramane in continuare deschisa. Clujenii au, insa, un avantaj important. In cazul in care termina la egalitate de puncte cu FCSB, CFR-ul este campioana.

Emmanuel Culio a declarat la finalul partidei ca nu este multumit de rezultatul din derby, iar campionatul inca nu este decis.

"A fost un meci echilibrat. Eu cred ca prima repriza a fost echilibrata, a doua repriza, in ultimele 10-15 minute, CFR a fost mai buna, a avut o ocazie, a avut bara. Nu a fost un meci cu noroc pentru noi. Nu suntem multumiti, echipa a vrut sa castige in aceasta seara, sa ne desprindem la sase puncte, dar nu s-a putut. A fost egal, cred ca e bine.

Nu am avut noroc sa fie bine pentru noi. Pe teren propriu suntem mai tari, dar FCSB a avut jucatori buni. Daca aveam putin noroc, meritam sa castigam. Nu se schimba sansele la titlu cu aceasta remiza, nici daca am fi castigat nu se schimba nimic. In fotbal, intr-un minut se schimba tot. Nici FCSB, nici noi nu vom castiga tot. Meciurile in continuare vor fi foarte grele", a spus Culio pentru Telekom Sport.