Titular și integralist în victoria cu 2-0 împotriva celor de la Tianjin Jinmen Tiger, românul a contribuit decisiv la deschiderea scorului.

În minutul 45, Mitriță a executat perfect un corner de pe dreapta, iar brazilianul Yago Cariello a înscris cu capul după o ieșire greșită a portarului advers.

Alex Mitriță e rege în China! Cifrele nebune adunate de winger-ul român

Golul doi a venit în prelungiri, semnat de croatul Andrijasevic, iar Zhejiang a urcat pe locul 6 în clasament, la egalitate de puncte cu Tianjin, dar peste grație golaverajului.

Mitriță a fost din nou printre cei mai buni de pe teren. Sofascore i-a acordat nota 7.5, fiind depășit doar de portarul Bo Zaho (8.2) și de marcatorul Andrijasevic (7.6).

Fostul atacant al Universității Craiova a fost desemnat jucătorul lunii iulie și are cifre impresionante: 7 goluri și 4 pase decisive în doar 7 meciuri!

Înainte să vină la naționala României pentru meciurile din septembrie, Mitriță mai are un duel tare, pe 24 august, în deplasare, cu Meizhou Hakka.

