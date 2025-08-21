Alexandru Mitriță, fostul atacant al Universității Craiova, a fost desemnat jucătorul lunii iulie și are cifre impresionante în China: 7 goluri și 4 pase decisive în doar 7 meciuri pentru Zhejiang.

Înainte să vină la naționala României pentru meciurile din septembrie, Mitriță mai are un duel tare, pe 24 august, în deplasare, cu Meizhou Hakka.

Veteranul s-a decis: "El este cel mai în formă jucător român la momentul actual!"

Sebastian Ghinga, fost mijlocaș în Liga 1, a fost întrebat de Sport.ro pe ce jucător actual din Superliga României nu ar fi vrut să îl aibă adversar.

Fostul căpitan al Petrolului Ploiești nu a stat pe gânduri și a rostit un singur nume: Alexandru Mitriță. În opinia fotbalistului, winger-ul este cel mai în formă "tricolor" la momentul actual.

"(n.r - ce jucător din Superliga nu ar fi vrut să îl aibă adversar) Cred că pe Mitriță. Chiar dacă nu mai e în Superliga. Alexandru Mitriță cred că este cel mai în formă jucător român la momentul actual", a spus Sebastian Ghinga pentru Sport.ro.

Cine este Sebastian Ghinga

La 38 de ani, Ghinga încă joacă fotbal, fiind căpitan la Agricola Borcea în Liga 3. Fost mijlocaș la Sportul Studențesc, FC Botoșani, Sepsi sau Petrolul, el are 88 de meciuri bifate în Liga 1.

Băcăuanul promovat cu Petrolul și Sepsi și a fost unul dintre oamenii de bază ai Sportului, unde a strâns 63 de partide și 8 goluri.

În paralel cu cariera de jucător, Sebastian Ghinga antrenează grupa U17 la Academia CS Inter Galaxy din București și deține licența C obținută la școala FRF. VEZI FOTO

