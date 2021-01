Mitrita asteapta convocarea pentru meciurile din preliminariile Mondialului! "Ma gandesc mereu la asta!" Ce sfat are pentru suporterii Craiovei

Din articol Mesaj pentru fanii Craiovei

Alex Mitrita a fost prezent la partida dintre CSU Craiova si FC Arges, iar la final a oferit mai multe declaratii.

Fotbalistul care a parasit-o pe Craiova in 2019, in schimbul a 8 milioane de euro, a spus ca se gandeste la echipa nationala si spera sa fie convocat pe viitor.

"Orice jucator isi doreste sa fie la echipa nationala. Mereu imi va fi gandul acolo, iar daca voi fi convocat voi veni cu cea mai mare placere. Il cunosc pe Mirel Radoi, este un antrenor tanar care isi doreste sa castige, a avut un turneu fantastic cu nationala U21 si sunt sigur ca o sa urmeze aceeasi cale si cu nationala mare", a declarat Alexandru Mitrita, potrivit Fanatik.

Extrema in varsta de 25 de ani are 13 selectii pentru nationala pentru care a marcat de doua ori.

Meciurile echipei nationale din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022 incep in martie si vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Aflat in Romania pentru a-si vedea fetita, fotbalistul a fost prezent la meciul dintre Universitatea Craiova si FC Arges si i-a incurajat pe fanii olteni sa ramana alaturi de echipa, in ciuda rezultatelor mai putin bune din ultima vreme.

"Sa fie alaturi de echipa, au fost momente si mai putin bune. Trebuie sa fim alaturi de echipa si cand merge bine, si cand merge prost, si cu siguranta o sa fie din nou Craiova o putere mare", a fost indemnul lui Mitirita pentru fani dupa egalul din etapa a 20-a a Ligii 1.

Mitrita este imprutat in acest moment de New York City la Al Ahli Jeddah si are un sezon bun, reusind 3 goluri si 4 assist-uri in 14 meciuri.