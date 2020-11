Alexandru Mitrita a devenit tata pentru prima data! Internationalul roman are o fetita de nota 10! :) 

Alexandru Mitrita (25 de ani) joaca la clubul din Arabia Saudita, Al-Ahli.

Mitrita a devenit tata pentru prima data, asta dupa ce sotia lui a nascut o fetita perfect sanatoasa, care a primit nota 10 la nastere. Mitrita Ava-Maria, s-a nascut la Maternitatea Gyn-Med, o clinica privata din Craiova si avut la nastere 3,2 kg si 50cm. Si sotia fostului coleg de la Universitatea, Alex Baluta, a nascut la aceeasi maternitate.

Fotbalistul a evoluat in urma cu cinci zile in egalul lui Al Ahli contra celor de la Al Shabab, scor 2-2. Mitrita a inscris un gol in sase partide pentru arabi si este o prezenta constanta in primul 11.

In urma cu cateva zile, Mitrita a publicat o fotografie cu sotia sa inainte de nastere, cu descrierea: "Reginele mele! #vaiubesc!