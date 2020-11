GOOOL MITRITA! Seicii incep sa-l IUBEASCA pe fotbalistul DINAMITA al Romaniei. Cum a marcat la o zi dupa ce a devenit tata si ce gest genial a facut

Alex Mitrita a inscris in meciul cu Al Faisaly si i-a dedicat reusita fetitei sale nou nascute! A sarutat-o de la distanta printr-o bucurie de gol cu totul originala!

Mitrita a inscris pentru Al Ahli in minutul 69 al partidei si a ridicat scorul la 2-0. In cele din urma, Faisaly a redus din diferenta, in prelungiri, din penalty, prin Julio Tavares.

Cu victoria obtinuta duminica seara, Al Ahli se apropie la un punct de liderul Al Shabab. Al Hilal, aflata pe 2, si ea cu 13 puncte, la fel ca Ahli, are un joc in minus. Poate trece pe primul loc in cazul unei victorii in restanta cu Al Fateh.

Pentru Mitrita, golul cu Faisaly e al doilea dupa transferul in Arabia Saudita.