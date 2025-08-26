Chiar dacă antrenorul Peter Bosz l-a înlocuit la pauză, veteranul tehnician român consideră că transferul în Eredivisie este un pas excelent pentru cariera internaționalului român.



"Il Luce" explică de ce transferul este o reușită



Mircea Lucescu a analizat la Digisport prestația atacantului român și a avut numai cuvinte de laudă.



"Transferul lui Man a fost foarte bun. Am văzut și jocul, a fost foarte bun, chiar dacă a jucat doar 45 de minute, dar asta a fost înțelegerea. Acțiunile periculoase le-a făcut Man, a și recuperat. E important ca jucătorii să știe unde se duc și dacă joacă pe calitățile lor", a punctat Lucescu.



Pentru a-l aduce de la Parma, PSV a investit 9 milioane de euro. Dennis Man a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane, perioadă în care va încasa un salariu de aproximativ 1,5 milioane de euro anual.

