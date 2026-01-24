După eșecul suferit în fața celor de la Dinamo Zagreb, scor 1-4, FCSB se află acum în fața altei probleme.

Florin Tănase pleacă la Marijana Kovacevic

FCSB nu s-a putut baza în meciul de pe Maksimir pe Florin Tănase, care a acuzat anumite dureri la antrenamentul oficial și a urmărit partida din tribune.

Se pare, însă, că accidentarea decarului este mai gravă decât anticipau roș-albaștrii. În urma investigațiilor făcute la revenirea în țară, medicii au confirmat că Tănase se confruntă cu o ruptură musculară și are nevoie de recuperare specială.

Din acest motiv, conform Fanatik, Tănase va pleca zilele următoare la Belgrad, pentru a se trata la deja celebra Marijana Kovacevic. Rămâne de văzut câte meciuri va rata Florin Tănase. Cert este însă că mijlocașul nu își va face apariția în derby-ul cu CFR Cluj.