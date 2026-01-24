Daniel Pancu a luat parte la conferința de presă premergătoare jocului și a avut numai cuvinte de laudă la adresa viitoarei adversare.

Daniel Pancu: ”Tănase o pierdere importantă pentru FCSB, e cel mai greu de anihilat!”

Antrenorul celor de la CFR Cluj a transmis că, fără doar și poate, FCSB este cea mai bună echipă a campionatului, însă, la fel ca formația din Gruia, se confruntă cu niște probleme la nivel de grup.

Pancu este convins că va conta enorm experiența europeană a celor de la FCSB în derby-ul cu CFR

”Întâlnim o echipă fantastică, cu jucători fantastici. Dar nu e într-un moment bun. Acum nu e o echipă fantastică. Nu știu dacă nu subestimăm cumva campionatul României. Analizând-o pe FCSB și văzând ce jucători are, am remarcat că nu are cum să nu fie pe primul loc.

Dacă nu e multă valoare individuală în România, înseamnă că echipele și antrenorii sunt valoroși, dacă două cluburi precum CFR Cluj și FCSB nu sunt în primele 6 din România. Înseamnă că avem un campionat cu echipe foarte bine organizate și antrenori bine pregătiți și de aceea FCSB e în situația asta. Pentru că la nivel individual stau bine bine de tot.

Are jucători foarte buni, care pot decide meciul oricând, cu orice adversar, atât din Europa, cât și în campionat. Individual, sunt cei mai buni din România. Nu se discută. Nu am niciun dubiu. Dar ca echipă suferă. Au și ei probleme noastre. La început, nu credea nimeni că vom fi aici. Dar de asta e frumos fotbalul. Și e frumos și pentru echipele care sunt acolo în față. (…)

E clar că FCSB are un mare avantaj. Orice minut petrecut în cupele europene înseamnă plus valoare. CFR Cluj de trei ani nu mai e în grupe, iar FCSB de doi ani ține steagul sus sus în fotbalul românesc. Am analizat foarte puțin ce a fost la Zagreb. Dacă FCSB are ceva în plus față de noi e la capitolul asta. Doi ani la rând în grupa Europa League înseamnă foarte mult”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.

Pancu a comentat și absența lui Florin Tănase, care nu va juca în derby din cauza unei rupture musculare suferite înainte de meciul cu Dinamo Zagreb. Pancu spune că CFR a scăpat de o grijă uriașă, având în vedere că îl consideră pe Tănase cel mai bun jucător al roș-albaștrilor.

”Tănase o pierdere importantă pentru FCSB și sper să profităm. E o soluție în minus. FCSB are jucători de mare valoare, dar pentru mine Tănase e cel mai greu de marcat și anihilat. Are mare experiență și mare calitate”, a adăugat Pancu.

