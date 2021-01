Mircea Lucescu a povestit momentele grele prin care a trecut la Kiev la inceputul sezonului: "La primul antrenament am avut 8 jucatori." Ce spune despre sansele echipei sale in Europa League

Antrenorul roman de 75 de ani a analizat evolutiile echipei sale in prima parte a sezonului.

Lucescu a povestit inceputul foarte dificil pe care l-a avut pe banca lui Dinamo Kiev din cauza numeroaselor absente provocate de pandemia de coronavirus.

"A fost un tur de campionat bun, tinand cont de modul in care am inceput. La primul antrenament aveam 8 jucatori, venisem dupa perioada de carantina in care se antrenau putin, s-au accidentat multi. Greu, un inceput greu, dar din fericire am reusit sa jucam in Champions League si asta a fost o motivatie pentru jucatori.

La mijlocul toamnei am pierdut masiv jucatori, 10-15, si am jucat niste meciuri in conditii foarte grele. Pana la urma s-a terminat cu bine si nu se poate spune ca nu am facut un sezon bun.

Sa vedem ce se va intampla in primavara. Echipa e aceeasi, Dinamo Kiev a avut niste probleme financiare acum 4-5 ani si au renuntat la jucatori de mare valoare si a fost obligata sa inceapa sezoanele urmatoare cu jucatori tineri din propria pepiniera. Au nevoie de experienta, au nevoie de rezultate de rezultate internationale, sa apara pe planul performantei europene", a spus Mircea Lucescu.

Dinamo Kiev a terminat pe pozitia a treia grupa de Champions League din care au mai facut parte Barcelona, Juventus si Ferencvaros si s-a calificat astfel in '16'-imile Europa League.

In aceasta faza a competitiei, echipa din capitala Ucrainei va intalni pe Club Brugge. Antrenorul roman a analizat sansele echipei sale de a trece mai departe.

"Avem un meci foarte greu. Brugge e o echipa foarte buna, Dinamo Kiev e o echipa care incearca sa revina, fiind un brand important al fotbalului european.

Pentru mine nu a fost usor pentru ca am revenit dupa o perioada intrerupta de un an, am fost solicitat de ei, am fost la o consultare si nu m-au lasat pana nu mi-am dat acordul sa raman. Ma intereseaza echipa, jucatorii, rezultatele, campionatul, ma intereseaza din punct de vedere sportiv ce se intampla.

Imi doresc sa revina publicul pe stadion, pentru ca fotbalul fara public nu prezinta atata spectaculozitate si interes", a spus Mircea Lucescu", a declarat antrenorul lui Dinamo Kiev.

Dinamo Kiev se afla pe prima pozitie a clasamentului in Campionatul Ucrainei, acumuland 30 de puncte dupa 13 meciuri, unul mai mult decat rivalii de la Sahtior, care sunt pe doi.