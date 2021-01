ULTIMA ORA! Doctorul lui Maradona a intrat in vizorul procurorilor argentinieni in ancheta privind decesul fostului mare fotbalist! De ce este acuzat

Continua controversele in Argentina in legatura moartea lui Maradona.

Leopold Luque, doctorul care s-a ocupat de fostul mare fotbalist de la interventia pe creier la care fusese supus este acuzat ca a falsificat semnatura lui Maradona pentru a avea acces la istoricul sau medical, potrivit The Sun.

