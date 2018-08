"M-as intoarce si maine la Dinamo". Eliminat din Liga Campionilor cu Ludogorets, Moti anunta ca vrea din nou in Liga I

La fel ca CFR, Moti si Keseru au fost eliminati din Champions League. "Si maine m-as intoarce la Dinamo", spune Moti.

Razvan Lucescu poate ajunge in grupele Ligii.

Fostul stelist Varela a deschis scorul la Basel si l-a facut fericit pe Lucescu. PAOK a castigat cu 3-0, iar drumul lui PAOK spre grupele Ligii va trece pe la Moscova.



"Cu spiritul nostru, cu organizarea noastra ne vom califica", spune Razvan Lucescu.

Moti si Keseru visau la un duel cu CFR in preliminariile Ligii, dar s-au prabusit in Ungaria. Videoton a invins-o cu 1-0 pe Ludogoret.

Moti mai are un an contract in Bulgaria.

"Si maine m-as intoarce la Dinamo! Daca simt ca nu mai pot, o sa ma retrag", spune Cosmin Moti.