FCSB - RUDAR | Reactia lui Becali atunci cand a aflat ca FCSB va da peste Hajduk in turul 3. Ce a spus despre croati

Hajduk Split s-a calificat dupa ce a invins cu 3-2 in deplasare la Slavia Sofia. In tur, croatii castigasera cu 1-0 pe teren propriu.

FCSB este favorita la calificarea in turul 3 al UEL, dupa ce a batut-o cu 2-0 in tur pe Rudar Velenje. In faza urmatoare, vicecampioana Romaniei este asteptata de Hajduk Split.

"Normal ca sunt relaxat, dupa ce am castigat cu 2-0 in deplasare.



Dica a facut astazi echipa tinand cont de urmatoarele meciuri, de meciul cu Iasi, de cel cu Hajduk.



Hajduk e un adversar destul de dificil, dar nu unul de care sa nu putem trece.

Pe Florinel Coman trebuie sa-l vedem in aceste meciuri. Cand Hagi zice ceva, trebuie sa-l crezi. Nu detine el adevarul absolut, dar trebuie sa incerci, sa bagi jucatorul", a spus Becali inaintea partidei cu Rudar Velenje.