CFR CLUJ, EUROPA LEAGUE // Campioana si-a aflat adversara din turul 3 al UEL. Va da peste o echipa care a ajuns pentru prima data in aceasta faza

CFR Cluj si-a aflat adversara din turul 3 al UEFA Europa League. Campioana a fost eliminata din UEFA Champions League de suedezii de la Malmo, dupa 1-2 la general.

CFR Cluj se va duela in turul 3 al UEL cu armenii de la Alashkert, aflati la prima lor calificare in aceasta faza a competitiei. Alashkert a trecut cu 1-0 la general de muntenegrenii de la Sutjeska, dupa 1-0 in deplasare si 0-0 acasa.

Alashkert are un lot evaluat la mai putin de 5 milioane de euro, iar cel mai bine cotat fotbalist este Cesar Romero - 350.000 euro.

Alashkert are si un international armean. Edgar Manucharyan, in varsta de 31 de ani, are 54 de selectii si in urma cu 11 ani a trecut pe la Ajax Amsterdam.

La fel ca CFR, Alashkert a inceput sezonul european in preliminariile UCL, dar a fost spulberata in turul 1 de Celtic, scor 0-6 la general (0-3 tur si 0-3 retur).