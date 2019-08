"M-a surprins, nu mi-a venit sa cred!" Radoi a fost lasat masca dupa intalnirea cu Puscas! Secretul atacantului de MILIOANE al Romaniei

La primul meci ca titular in Championship, George Puscas a castigat de unul singur meciul contra lui Cardiff.

A marcat de doua ori in prima repriza si a contribuit decisiv la prima victorie a sezonului pentru Reading! S-a terminat 3-0.

Selectionerul de la tineret, Mirel Radoi, crede ca lui Puscas i se potriveste perfect campionatul englez. Nu se asteapta ca Puscas sa petreaca mai mult de doua sezoane in Championship. Calitatile ii permit sa joace in Premier League, spuen Radoi. Mirel dezvaluie detalii necunoscute despre Puscas: l-a lasat masca prin felul in care se raporteaza la cariera sa.

"Dupa ce a acumulat si dupa bagajul tactic pe care-l are, cred ca i se potriveste ca o manusa campionatul Angliei. Il vom vedea in Championship maximum doua sezoane. Apoi, in Premier League! Pentru el, antrenamentul e la fel ca un joc. Se antreneaza foarte bine, are grija de viata lui extrasportiva. Sincer, cand l-am vazut prima oara, nu credeam ca e un tip atat de meticulos. Are orele lui cand doarme, se uita la ce, cat si cum mananca. Eu nu prea eram asa, de aia m-a surprins. Fiind un atacant sa fie atat de preocupat de viata lui extrasportiva si de alimentatie inainte si dupa antrenament... M-a facut sa ma gandesc ca daca as fi fost la fel de profesionist ca el, poate as fi ajuns mai sus", a spus Radoi pentru PRO TV.