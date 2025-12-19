Până acum gratuite, fan zone-urile vor putea fi contra cost în timpul Cupei Mondiale din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada. FIFA pune deja în vânzare bilete pentru a se urmări meciurile pe ecran gigant în cadrul „FIFA Fan Festival” din New Jersey, relatează L'Equipe.

Fanii, puși să scoată bani din buzunare



Potrivit The Times, FIFA a anunţat că vor fi puse în vânzare bilete pentru accesul în zonele destinate fanilor, o premieră, întrucât, în ediţiile precedente, accesul în aceste zone era gratuit.



Deocamdată, această măsură se aplică doar unei singure zone, cea situată în New Jersey, un stat în care vor avea loc mai multe meciuri, inclusiv finala din 19 iulie.



Accesul la „FIFA Fan Festival” va costa 12,50 dolari (aproximativ 10,70 euro).



Decizia de instituire a unei taxe de intrare pentru suporteri va fi luată de oraşele gazdă. Acestea vor stabili preţul.

