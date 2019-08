Gestul SUPERB al lui Puscas dupa cele doua goluri pentru Reading! Ce a facut la final cand a primit premiul pentru jucatorul meciului

George Puscas a reusit doua goluri in prima repriza a meciului cu Cardiff.

Atacantul roman transferat in aceasta vara de Reading de la Inter Milano, George Puscas, a debutat in Championship intr-un mod incredibil! Puscas a reusit o dubla in primele 40 de minute ale meciului, primul gol venind dupa o faza personala superba, in timp ce la al doilea i-a luat fata fundasului la coltul scurt si a marcat simplu.

Puscas a avut 40 de atingeri in cele 82 de minute in care s-a aflat pe teren, inclusiv 9 in careu! El a trecut in mai multe randuri pe langa gol, avand 5 suturi la poarta. Cele 2 executii care au nimerit poarta au fost si gol. Prestatia lui i-a determinat pe cei de la Sky Sports sa ii acorde dupa meci premiul pentru jucatorul meciului!

Puscas nu a vrut sa pastreze premiul pentru el si a anuntat la microfon ca il imparte cu toata echipa!