15 de meciuri de urmarit in Europa in aceasta etapa. Man. City - Tottenham, Bilbao - Barca si Bayern - Hertha, printre emciurile de interes

17:51 15 de meciuri de urmarit in Europa in aceasta etapa. Man. City - Tottenham, Bilbao - Barca si Bayern - Hertha, printre meciurile de interes



Marius Sumudica debuteaza in acest weekend pe banca lui Gazisehir Gaziantep.



Printre partidele interesante din aceasta etapa se afla: reeditarea unui sfert de finala dramatic din Liga Campionilor (Manchester City - Tottenham), debutul in noul sezon al granzilor din La Liga (Athletic Bilbao - FC Barcelona, Celta Vigo - Real Madrid), primul meci al sezonului in Germania (Bayern Munchen - Hertha Berlin), cele doua derby-uri ale Moscovei, dar si alte multe meciuri deosebite.



Bayern Munchen - Hertha Berlin (Germania, vineri, 16 august, 21.30)



Athletic Bilbao - FC Barcelona (Spania, vineri, 16 august, 22.00)



Celta Vigo - Real Madrid (Spania, sambata, 17 august, 18.00)



Manchester City - Tottenham (Anglia, sambata, 17 august, 19.30)



Borussia Monchengladbach - Schalke 04 (Germania, sambata, 17 august, 19.30)



Valencia - Real Sociedad (Spania, sambata, 17 august, 20.00)



Standard Liege - Royan Mouscron (Belgia, duminica, 18 august, 15.30)



Feyenoord - FC Utrecht (Olanda, duminica, 18 august, 17.45)



Chelsea - Leicester (Anglia, duminica, 18 august, 18.30)



Dinamo Moscova - Lokomotiv Moscova (Rusia, duminica, 18 august, 19.00)



Fenerbahce - Gazisehir Gaziantep (Turcia, duminica, 18 august, 20.00)



Rennes - PSG (Franta, duminica, 18 august, 22.00)



Atletico Madrid - Getafe (Spania, duminica, 18 august, 23.00)



Sporting Lisabona - Sporting Braga (Portugalia, duminica, 18 august, 23.00)



Spartak Moscova - TSKA Moscova (Rusia, luni, 19 august, 20.00)