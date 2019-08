VIDEO | GOOOOL Puscas! Si ce gol! Romanul a contribuit decisiv la calificarea lui Reading in Cupa Ligii Angliei

Romanul a fost titular pentru Reading in meciul din deplasare cu Wycombe din Cupa Ligii Angliei si a marcat golul de 1-1 in minutul 64.

Prin golul sau, Puscas a trimis meciul in prelungiri, iar Reading s-a calificat la penalty-uri unde scorul a fost 4-2.

