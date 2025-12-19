Ștefan Grasu are doi metri înălțime, poartă patruzeci și patru la picior, încă de la nouă ani, și are, la douăzeci și doi de ani, statutul de internațional român.

Dublu campion al României, în Liga Națională de Baschet Masculin, cu U-BT Cluj, în sezoanele 2020/21 și 2021/22, Grasu activează în prezent la Dinamo București, unde s-ar bucura să aibă parte de o atmosferă mai intensă, în timpul meciurilor oficiale.

Mai bine huiduit decât ignorat: Ștefan Grasu, impresionat în meciurile jucate în deplasare

În sezonul regulat al Diviziei A, ediția 2025/26, în care U-BT Cluj nu participă, Dinamo București ocupă locul al treilea, după CSM Oradea și Argeș, având 19 puncte în primele 12 etape.

Întrebat la Poveștile Sport.ro dacă se hrănește din huiduielile primite din partea fanilor echipelor adverse, Ștefan Grasu a răspuns afirmativ și a lăsat de înțeles că le preferă liniștii care acoperă marea parte a meciurilor disputate în București.

Fotbalul și handbalul au prioritate în fața baschetului, la Dinamo: „Abia dacă se aplauda. Mai începeam eu să aplaud, să zic 'hai, Dinamo!'”

„Da, în primul rând pentru că, la noi, la Dinamo, nu prea vin atât de mulți oameni la sală. Și nu vin fanii ăia înfocați. Vin oameni la sală, doar că zici că ești la teatru, la noi, la Dinamo.

Din păcate, anul ăsta n-am jucat la noi în sală, ci jucăm în sala Federației de Baschet, dar, când se juca la Dinamo, toată lumea stătea, ca la teatru. Abia dacă se aplauda.

Îmi aduc aminte că mama îmi zicea. Mai începeam eu să aplaud, să zic 'hai, Dinamo!', dar nu aveam fani atât de mulți.

Când mergem în deplasare și vedem lumea cât de tare urlă, țipă, face și drege, e altceva. E un sentiment frumos, îți vine să joci, ai altă adrenalină,” a punctat Ștefan Grasu.

