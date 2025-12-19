Fostul mijlocaș a vorbit despre impactul lui Cristi Chivu pe banca milanezilor și despre așteptările uriașe care apasă pe umerii antrenorului român în lupta pentru trofee.



Într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport, Di Biagio a analizat situația de la fosta sa echipă. Acesta are încredere în capacitățile tehnicianului român, dar avertizează că postul de „principal” la Inter vine la pachet cu obligația imediată de a aduce un trofeu în vitrina clubului.



„Mă intrigă situația. Chivu este un antrenor pregătit, s-a inserat cu ideile sale într-un context solid, inclusiv la nivel de conducere. Acum trebuie să încerce să câștige ceva, așa cum o cere rolul de antrenor al lui Inter. O cupă e mereu o cupă: dacă o duci acasă, e un trofeu pe care îl pui în vitrină. Sper să fie rândul lui Inter”, a spus Di Biagio.



Rana deschisă de pe 5 mai



Fostul internațional italian a vorbit și despre legătura specială pe care o păstrează cu gruparea „nerazzurra”, amintind că actualul CEO, Beppe Marotta, este cel care l-a lansat în fotbalul mare, la Monza.



„Am amintiri superbe. Iar relațiile sunt excelente și astăzi: Marotta a fost cel care m-a lansat la 18 ani, la Monza, alături de Carnevali. Inter, în general, îmi rămâne în inimă. Cât despre 5 mai, a fost un meci greșit, despre care am auzit reconstrucții delirante: din păcate, am ajuns obosiți în ultima etapă și am plătit pentru asta. A fost vina noastră. Dar acel Scudetto ar fi trebuit să-l câștigăm mai devreme, nu pe Olimpico”, a mai spus fostul jucător al lui Inter.

