Puscas, prima reactie dupa primul gol pentru Reading: "Traiesc momentul si lupt sa fiu mai bun! Inca ma acomodez cu acest campionat!"

George Puscas a reusit sa marcheze primul sau gol pentru Reading.

Puscas a fost titular pentru Reading si a reusit sa trimita meciul din Cupa Ligii Angliei in prelungiri prin reusita sa din minutul 64. Reading s-a calificat apoi la penalty-uri, scor 4-2.

Puscas a debutat si in campionat pentru Reading in weekendul trecut si a avut o evolutie apreciata.

"Sunt foarte fericit, victoria este importanta pentru noi, la fel si calificarea. Mi-am dorit acest gol si sunt fericit ca am marcat. Sunt bucuros si pentru echipa, pentru ca ne-am calificat in turul urmator. Inca ma acomodez cu acest campionat. Este destul de dificil, dar e bine pentru atacanti, e destul de bine. Fundasii sunt buni. Traiesc momentul si lupt sa fiu din ce in ce mai bun pentru acest club si pentru colegii mei", a declarat George Puscas.