Lovitura pentru Tatarusanu? Ce se intampla dupa transferul la Olympique Lyon! Francezii au facut astazi anuntul

Tatarusanu poate avea un rival pe masura in sezonul urmator.

Ciprian Tatarusanu urmeaza sa semneze saptamana viitoare cu Olympique Lyon, anunta L'Equipe. Echipa care a terminat pe locul 3 in sezonul trecut din Ligue 1 a primit insa o veste neasteptata: Anthony Lopes ar putea sa ramana! Portughezul este din 2012 la Lyon si mai are 1 an de contract.

Le 10 Sport scrie ca Lopes, cel care mai are 1 singur an de contract cu Lyon, nu vrea sa plece in aceasta vara! Negocierile pentru prelungirea contractului sunt insa dificile iar acest lucru i-a determinat pe cei de la Lyon sa apeleze la varianta Tatarusanu.

Lopes este dorit si de FC Porto iar aceasta pare singura varianta pe care portarul portughez o doreste pentru a o parasi pe Lyon. Insa, jurnalistii francezi noteaza ca sunt sanse mai mari ca in sezonul viitor competitia pentru postul de portar la Lyon sa fie una incinsa.