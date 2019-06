NORVEGIA - ROMANIA, VINERI 21:45 LA PRO TV | Romania are nevoie de victorie, Contra a pregatit o echipa ultra-ofensiva! Surprizele din primul "11"

Norvegia - Romania, vineri, de la ora 21:45, in direct la PRO TV.

Nationala Romaniei trebuie sa obtina o victorie in Norvegia pentru a ramane in lupta pentru calificarea la UEFA EURO 2020. Pentru a castiga, Cosmin Contra pregateste o formula super ofensiva. Selectionerul este gata sa inceapa in atac cu Keseru si Tucudean.

"Nu imi este frica de nici o echipa! Acesti baieti mi-au aratat ca vor sa castige fiecare meci si sa se califice la EURO", a spus Cosmin Contra.

Contra: "Nu ma tem de un jucator, ci de toata echipa"



Cosmin Contra, selectionerul nationalei Romaniei, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa.

"In general nu ma tem de nicio echipa, nici de vreun jucator anume. In fiecare echipa sunt jucatori care te pot pune in dificultate. Forta Norvegiei sta in grup. Au jucatori dezechilibranti precum Odegaard, King, Elyounoussi, Johnsen. Este o formatie cu jucatori tineri, care joaca foarte bine pe contre.

Jocul Norvegiei s-a schimbat de la venirea lui Lars Lagerback, el a adus un plus de experienta. Au castigat si grupa din Nations League", a spus Contra.

Contra: "Norvegia si Suedia se aseamana ca stil de joc



Contra mai spune ca Norvegia si Suedia "sunt trase la indigo".

"Au cam acelasi stil de joc, sunt echipe trase la indigo, dar in echipa Norvegiei sun tjucatori cu o viteza in plus pe faza de atac, mai ales extremele, plus King. Sper sa nu mai facem greselile pe care le-am facut in prima rerpiza a meciului cu Suedia", a mai spus selectionerul.

Furtuna la antrenamentul Romaniei

Romania s-a antrenat mai devreme in aceasta seara, insa nu a putut evita furtuna care a lovit Oslo. Chiar daca conditiile meteo erau nefavorabile, selectionerul Cosmin Contra nu a amanat sau reprogramat antrenamentul, ci i-a lasat pe jucatori sa duca la capat sedinta de pregatire.

Echipa probabila: Tatarusanu - Chipciu, Sapunaru, Grigore, Bancu - Marin, Stanciu - Deac, Keseru, Grozav - Tucudean



Hagi a debutat pentru Romania la Oslo

Gica Hagi a debutat pentru nationala Romaniei la Oslo, iar Ianis are ocazia sa joace si sa marcheze pe terenul unde tatal sau a inceput aventura la echipa nationala.

"Speram cat mai repede sa marcheze Ianis primul gol la nationala, nu trebuie sa il `obsesioneze` acest lucru", a spus Klaudiu Keseru.