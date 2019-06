Despartire neasteptata in tenis! Gestul facut de marea rivala a Simonei Halep: nu mai e nicio indoiala

Gael Monfils si Elina Svitolina, unul dintre cele mai populare cupluri din circuitul mondial de tenis, s-au despartit. Desi nu au facut un anunt in acest sens, ei au luat cateva masuri evidente pe retelele de socializare care au indicat ruptura dintre ei.

Internautii au fost pe pozitii si au evidentiat acest lucru. Gael si Elina formau un cuplu inca de la inceputul acestui an, de la Australian Open, atunci cand francezul si-a facut aparitia in loja oficiala a jucatoarei de tenis din Ucraina.

”Amandoi suntem jucatori de top si ne asteptam la reactia fanilor. Lucrurile pe care dorim sa le aratam apar pe retelele de socializare. Celelalte lucruri, pe care nu vrem sa le facem publice, le tinem pentru viata noastra privata. Stim care sunt prioritatile pentru viata noastra”, spunea Svitolina la putin timp dupa ce relatia lor a iesit la iveala.

Gael Monfils si Elina Svitolina nu mai formeaza un cuplu

Monfils si Svitolina imparteau un cont de Instagram comun, cont pe care l-au sters de curand. De asemenea, cei doi au sters si fotografiile de pe conturile personale si au renuntat la a se urmari reciproc pe retelele de socializare.

Svitolina este una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep in circuitul WTA. Jucatoarea din Ucraina spunea la finalul lui 2018 ca Halep nu este un lider adevarat. Cele doua s-au intalnit de 7 ori pana acum, scorul fiind 4-3 pentru jucatoarea din Ucraina, 2 dintre victorii venind in finala la Roma, in 2017 si 2018.

So it looks like Elaine and Gael are now no more.... pic.twitter.com/eiejQTrayv