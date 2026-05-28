În următoarea stagiune, clubul va avea ambiții mai mari. Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern, cei de la Inter Milano își doresc și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League, competiție pe care au părăsit-o în play-off-ul optimilor în această stagiune, fiind eliminați de Bodo/Glimt (1-3, 1-2).

Ivan Provedel, portarul lui Lazio, gata să se transfere la Inter Milano!

În aceste condiții, Chivu va avea ”mână liberă” pentru a-și aduce jucătorii doriți în această vară. Antrenorul român va avea și un buget impresionant la dispoziție, de 150 de milioane de euro, iar prima țintă ar putea fi un portar, în contextul în care ”veteranul” Yann Sommer (37 de ani) ajunge la final de contract.

Ivan Provedel (32 de ani), portarul lui Lazio, și-a dat deja acordul pentru un transfer la Inter Milano, chiar dacă mai are un an de contract cu gruparea de pe Olimpico, scrie jurnalistul Nicolo Schira. Decizia este acum în mâinile lui Claudio Lotito, președintele grupării biancoceleste.