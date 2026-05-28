Cristi Chivu face primul transfer al verii: i-a spus "DA" lui Inter Milano!
SPORT.RO
Cristi Chivu (45 de ani) se gândește deja la următorul sezon, după ce a câștigat ”Scudetto” și Coppa Italia în primul an pe banca lui Inter Milano.

În următoarea stagiune, clubul va avea ambiții mai mari. Pe lângă obiectivele fixate pe plan intern, cei de la Inter Milano își doresc și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League, competiție pe care au părăsit-o în play-off-ul optimilor în această stagiune, fiind eliminați de Bodo/Glimt (1-3, 1-2).

Ivan Provedel, portarul lui Lazio, gata să se transfere la Inter Milano!

În aceste condiții, Chivu va avea ”mână liberă” pentru a-și aduce jucătorii doriți în această vară. Antrenorul român va avea și un buget impresionant la dispoziție, de 150 de milioane de euro, iar prima țintă ar putea fi un portar, în contextul în care ”veteranul” Yann Sommer (37 de ani) ajunge la final de contract.

Ivan Provedel (32 de ani), portarul lui Lazio, și-a dat deja acordul pentru un transfer la Inter Milano, chiar dacă mai are un an de contract cu gruparea de pe Olimpico, scrie jurnalistul Nicolo Schira. Decizia este acum în mâinile lui Claudio Lotito, președintele grupării biancoceleste.

Portarul italian este gata să semneze un contract valabil până în 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029. Pentru un transfer, Inter Milano va trebui, cel mai probabil, să plătească o anumită sumă.

Pentru Provedel, un eventual transfer la Inter Milano ar reprezenta mutarea carierei pentru Provedel. Mai are în CV echipe precum Chievo, Pisa, Modena, Pro Vercelli, Empoli, Juve Stabia și Spezia, iar din 2022 este portarul lui Lazio.

Momente dificile și o dedicație specială

Dincolo de succesul actual, stagiunea nu a fost lipsită de tensiuni. Chivu a recunoscut că a suferit din cauza criticilor primite la început, atunci când a fost catalogat în spațiul public drept o variantă de rezervă sau un simplu stagiar.

Antrenorul a dedicat recenta Cupă a Italiei soției sale, Adelina, și a vorbit deschis despre impactul pe care comentariile negative l-au avut asupra familiei. Referindu-se la fiicele sale, tehnicianul a subliniat greutatea momentului.

„M-a rănit ceea ce au trebuit să citească fiicele mele despre mine la începutul sezonului, le cer eu scuze în numele altcuiva”, a zis antrenorul.

