Vinicius e categoric: ”El e cel mai bun fotbalist din lume! Fanii plătesc bilete pentru astfel de jucători”

Vinicius Junior (25 de ani) evoluează pentru Real Madrid din vara lui 2018.

Starul de pe ”Bernabeu” va fi prezent la Campionatul Mondial din 2026 alături de naționala Braziliei. La turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada va fi prezent și fotbalistul Barcelonei, Lamine Yamal, cu reprezentativa Spaniei.

Cei doi sunt rivali în La Liga, dar chiar și așa, nimic nu l-a oprit pe Vinicius să spună despre Lamine Yamal că e unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume și că e un privilegiu pentru naționala iberică să-l aibă în lot pentru CM 2026.

”Spania se numără printre favoritele la Campionatul Mondial. A câștigat EURO și îl are pe Lamine Yamal. El este unul dintre cei mai buni din lume. Fanii plătesc bilete pentru astfel de jucători”, a spus Vinicius, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

  • Lamine Yamal este cotat la 200 de milioane de euro de Transfermarkt, fiind la egalitate cu Erling Haaland (Manchester City) și Kylian Mbappe (Real Madrid)

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

Vinicius Junior (25 de ani) solicită către Real Madrid un salariu astronomic pentru a semna prelungirea contractului. Starul brazilian vrea să primească anual 30 de milioane de euro. 

Conducerea „Los Blancos” a luat o hotărâre fermă în acest context. Florentino Perez și subordonații săi nu vor să îi accepte condițiile extremei stânga, după cum informează „The Athletic”. 

Șefii madrilenilor i-au trimis lui Vinicius o propunere de doar 20 de milioane de euro pe an și nu sunt dispuși să pluseze. Cel puțin pentru moment, negocierile dintre Real Madrid și Vinicius continuă să rămână blocate. 

