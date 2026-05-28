Vinicius e categoric: ”El e cel mai bun fotbalist din lume! Fanii plătesc bilete pentru astfel de jucători”

Starul de pe ”Bernabeu” va fi prezent la Campionatul Mondial din 2026 alături de naționala Braziliei. La turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada va fi prezent și fotbalistul Barcelonei, Lamine Yamal, cu reprezentativa Spaniei.

Cei doi sunt rivali în La Liga, dar chiar și așa, nimic nu l-a oprit pe Vinicius să spună despre Lamine Yamal că e unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume și că e un privilegiu pentru naționala iberică să-l aibă în lot pentru CM 2026.

”Spania se numără printre favoritele la Campionatul Mondial. A câștigat EURO și îl are pe Lamine Yamal. El este unul dintre cei mai buni din lume. Fanii plătesc bilete pentru astfel de jucători”, a spus Vinicius, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.