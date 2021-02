Mai da Hagi o BOMBA pe piata transferurilor?! Pustiul a intrat in atentia lui AC Milan!

Dupa ce l-a dat pe doua milioane la Fiorentina pe Louis Munteanu, Hagi poate sa loveasca din nou cu un produs din Academie.

Stefan Bodisteanu a intrat in atentia lui AC Milan, anunta calciomercato.com. Sursa citata il prezinta pe larg pe tanarul nascut in Moldova, despre care scrie ca e viitoarea 'perla' a echipei lui Hagi.

Bodisteanu, 18 ani, are 4 aparitii in acest sezon din Liga 1. Pustiul e component al nationalelor de juniori ale Romaniei. Bodisteanu a fost ultima data in lotul Viitorului pentru un meci din prima divizie la 0-1 cu Gaz Metan, pe 19 decembrie.

Bodisteanu a fost inclus de Guardian in top 100 jucatori nascuti in 2003. Clasamentul mondial e realizat in fiecare an de englezi si i-a mai avut printre remarcati pe Ianis Hagi, Ionut Rus sau Cristi Manea.