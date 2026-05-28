După ”dubla” istorică a echipei de pe ”Meazza”, s-a zvonit că fundașul italian ar putea alege un alt club din sezonul următor. Campioană a Spaniei pentru a doua oară la rând, Barcelona a pus la cale mai multe transferuri spectaculoase pentru a-i ”betona” lotul lui Hansi Flick, iar Bastoni a fost una dintre principalele ținte ale grupării blaugrana.

Cristi Chivu a primit vestea: Bastoni rămâne la Inter!

Catalanii consideră că experiența lui Bastoni, care are deja trei titluri de campion în Serie A, ar putea aduce un plus semnificativ în echipă, dar se pare că, în cele din urmă, acesta va rămâne la Milano.

”Beppe” Marotta, președintele lui Inter Milano, a transmis că fundașul italian nu a cerut niciodată conducerii să fie lăsat să plece. În aceste condiții, e foarte greu de crezut că antrenorul Cristi Chivu își va pierde, din sezonul următor, titularul.

”Cred că fanii noștri trebuie să fie relaxați cu privire la situația lui Bastoni. El nu a cerut niciodată să plece, este fericit aici și nu suntem un club care să vândă. Cred că Bastoni va rămâne la noi”, a spus președintele lui Inter Milano, potrivit DAZN.

Bastoni este născut la Casalmaggiore, în provincia Cremona, aproape de Parma, dar a făcut junioratul la Atalanta. În 2017, Inter l-a cumpărat pentru 40,7 milioane de euro, iar de atunci au urmat două împrumuturi, la Atalanta și Parma. Din 2019, fundașul italian este nelipsit din echipa de pe ”Meazza”.

Până acum, italianul a bifat 298 de partide pentru Inter Milano, pentru care a marcat de opt ori și a oferti 30 de assist-uri.

Momente dificile și o dedicație specială

Dincolo de succesul actual, stagiunea nu a fost lipsită de tensiuni. Chivu a recunoscut că a suferit din cauza criticilor primite la început, atunci când a fost catalogat în spațiul public drept o variantă de rezervă sau un simplu stagiar.

Antrenorul a dedicat recenta Cupă a Italiei soției sale, Adelina, și a vorbit deschis despre impactul pe care comentariile negative l-au avut asupra familiei. Referindu-se la fiicele sale, tehnicianul a subliniat greutatea momentului.

„M-a rănit ceea ce au trebuit să citească fiicele mele despre mine la începutul sezonului, le cer eu scuze în numele altcuiva”, a zis antrenorul.