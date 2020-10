Louis Munteanu a reusit un SUPER GOL in al doilea sau meci pentru Fiorentina! VIDEO cu executia PERFECTA a "faraonului" lui Hagi

Louis Munteanu a ajuns la Fiorentina in septembrie, fiind transferat pentru 2 milioane de euro.

Duminica fotbalistul a reusit primul sau gol pentru echipa de tineret a clubului. Atacantul a stabilit scorul final in partida de pe teren propriu cu AS Roma, incheiata cu 2-3.

Reusita romanului a fost una superba, el inscriind cu un sut din afara careului la care portarul Romei nu a avut nicio sansa.

Munteanu’s beautiful finish from outside the box#Fiorentina #Primavera1TIM pic.twitter.com/GjWvTyrUbg