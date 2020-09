Pleaca "Faraonul" lui Hagi! Transfer MARE, in Serie A, pentru pustiul de la Viitorul! Ce suma URIASA primeste Hagi pentru Munteanu

Hagi da o lovitura importanta cu Louis Munteanu!

Conform jurnalistului italian specializat in mercato Gianluca Di Marzio, Viitorul va primi doua milioane de euro in schimbul lui Munteanu! Romanul e asteptat maine in Italia pentru finalizarea formalitatior in privinta transferului.



Hagi e aproape sa dea o noua lovitura importanta pe piata transferurilor.

Louis Munteanu (18 ani) e la un pas de Fiorentina si va semna in urmatoarele ore, scrie Gazeta Sporturilor. Atacantul calca pe urmele lui Ianis Hagi, plecat in 2016 pe acelasi traseu in schimbul a doua milioane de euro.

Louis, international U19, are 3 goluri marcate in Liga 1 sezonul trecut.

Hagi a declarat in 2019 ca a fost fortat de Munteanu sa-l promoveze la prima echipa: "Daca era 'Faraon' la juniori, ce era sa-i fac? Mai poate sa ramana acolo? Merita sa fie la echipa mare!"