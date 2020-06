Dorinel Munteanu lanseaza un ATAC la conducere dupa despartirea de CSM Resita! "M-a deranjat foarte mult, sunt foarte dezamagit"

Dorinel Munteanu s-a despartit in urma cu cateva zile de CSM Resita, dupa ce clubul a anuntat acest lucru intr-un comunicat.

Dorinel Munteanu a rabufnit la adresa oficialilor resiteni. Jucatorul cu cele mai multe selectii la nationala crede ca a fost tratat cu lipsa de respect si conducerea a mintit in comunicatul pe care l-a lansat dupa despartirea de el.

"Ma deranjeaza foarte mult. El (Cristi Bobar, presedintele clubului) stie ce am discutat, care a fost ultima discutie, dupa ce am vorbit in trei, si cu primarul oasului (Ioan Popa). Sub nicio forma nu s-a pus problema salariului sau partii financiare. Mai mult decat atat, daca are personalitate, sa-mi f reprosat ceea ce nu am facut eu la echipa, adica ce am realizat dupa perioada de iarna.

Era mult mai credibil sa spuna aceste lucruri, pentru ca, daca n-a fost multumit de rezultatele din ultimele 5 etape, vreau sa anunt toti iubitorii echipei si sustinatorii mei, ca eu am preluat atunci o echipa care, dupa peroada de iarna, a fost total schimbata.", a spus Dorinel la Radio Resita.

"M-a deranjat, sunt foarte dezamagit!"

Fostul antrenor al resitenilor se declara profund dezamagit de modul in care a fost tratat. Resita era pe locul 15 in Liga a 2-a, in momentul intreruperii campionatului din cauza pandemiei de coronavirus.

"M-a deranjat foarte mult. Nu sunt ofticat, dar sunt foarte dezamagit de ce s-a intamplat, fiindca toate discutiile, pana la discutia in trei, cu domnul primar si cu presedintele clubului, au fost pozitive. Am avut in gand sa creez o echipa puternica, ceea ce am si facut dupa pregatirea de iarna.", a mai spus Dorinel Munteanu.