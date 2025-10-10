În ultimele cinci meciuri, Chivu are victorii pe linie. Considerat unul dintre cei mai valoroși antrenori români la ora actuală, fostul căpitan al naționalei României a fost propus de mai mulți oameni din fotbal chiar pe banca naționalei.

Naționala noastră mai are șanse să acceadă la Cupa Mondială, însă sunt firave. Cu Mircea Lucescu pe bancă, tricolorii n-au convins în actuala campanie de calificare la turneul final de anul viitor. Deși abia a ajuns la Inter și nu are foarte multă experiență, Chivu a atras atenția cu ultimele rezultate.

Fabio Capello a reacționat în cazul lui Cristi Chivu

E tot mai lăudat după cele cinci victorii la rând, iar marele Fabio Capello a reacționat la rândul său. A avut cuvinte mari și el pentru antrenorul român, despre care a declarat:

”La această oră se poate spune că vedem Interul lui Simone Inzaghi cu Cristi Chivu pe bancă. Joacă din memorie, dar totul e schematic. Le lipsește fantezia. Niciunul dintre cei din față nu este în stare să-și depășească adversarul. O veche problemă din trecut.

Unii jucători, precum Barella, Dumfries, Dimarco sau Calhanoglu, nici nu sunt la sută la sută. Dar când vor fi, vom vedea Interul dintotdeauna”.

Marele Fabio Capello a vorbit și despre jucătorul Cristi Chivu

În plus, Capello și-a amintit și de fotbalistul Cristian Chivu, despre care a avut tot cuvinte mari:

”Era un fundaș central elegant, inteligent, cu prezență. Un lider înăscut. Vorbea puțin, dar era ascultat în vestiar. Acum trebuie să reușească să introducă ceva nou, gradual, pentru a se rupe de linia precedentă”.

De când a fost numit antrenor principal la Inter, la 9 iunie 2025, fostul căpitan al naționalei României a reușit să transforme echipa într-o forță din Serie A. După opt etape, Inter ocupă locul 4, cu 12 puncte, la doar unul în spatele lui AC Milan și la trei de liderul Napoli. Cu alte cuvinte, Chivu este la o singură victorie distanță de primul loc.

Chivu are în față o săptămână importantă, iar sâmbătă (18 octombrie) vine marele duel cu AS Roma, pe ”Olimpico”, de la ora 21:45.

