Atacantul echipei Real Madrid, brazilianul Vinicius Jr., l-a lăudat vineri pe selecţionerul Braziliei, italianul Carlo Ancelotti, după victoria cu 5-0 a Selecao asupra Coreei de Sud într-un meci amical de la Seul, numindu-l "antrenorul care i-a dat cea mai multă încredere", scrie EFE.

Vinicius, reverență în fața lui Carlo Ancelotti

"Este cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată, antrenorul care mi-a dat cea mai multă încredere, cel cu care am jucat cel mai bine. Am ajuns aici cu echipa naţională, am jucat trei meciuri cu el până acum şi am reuşit să marchez două goluri şi să ofer o pasă decisivă", a spus extrema lui Real Madrid.

Vinicius Jr a marcat al cincilea gol pentru reprezentativa Braziliei în amicalul de la Seul, unde sud-americanii au obţinut o victorie categorică.

Jucătorul madrilenilor le-a mai spus reporterilor că victoria cu 5-0 asupra Coreei de Sud oferă întregii naţionale "încredere" înaintea Cupei Mondiale din 2026, care începe peste opt luni în Canada, Statele Unite şi Mexic.

"Trebuie să ne pregătim cât mai bine posibil pentru că a mai rămas foarte puţin timp", a avertizat el.

Estevao şi Rodrygo au marcat câte două goluri în partida amicală câştigată de Selecao cu 5-0 împotriva Coreei de Sud, vineri, la Seul, sud-americanii arătând o prestaţie solidă sub conducerea selecţionerului italian Carlo Ancelotti.

Brazilienii a deschis scorul în minutul 13 prin extrema în vârstă de 18 ani, Estevao, după o pasă perfect centrată de Bruno Guimaraes. Au dublat avantajul în minutul 41 prin Rodrygo, dar au marcat şi după pauză, Estevao profitând de o pasă greşită a lui Kim Min-Jae în minutul 47 pentru al doilea său gol. Rodrygo a finalizat apoi o acţiune rapidă începută de Vinicius Jr, acesta din urmă fiind cel care a închis tabela de marcaj în minutul 77.

Brazilia va disputa marţi un alt meci amical împotriva Japoniei, pe stadionul Ajinomoto din Tokyo.

Agerpres

