Prezent la Gala Fanatik, fotbalistul cotat la 2,5 milioane de euro a transmis un mesaj ferm rivalelor: campioana nu a ieșit din calculele pentru titlu. Cu toate acestea a admis că finalul de an 2025 este sub așteptări.



"A fost un an bun, am fost campioni, am mers bine în Europa. Finalul nu este atât de bun, mai avem de câștigat meciuri să intrăm în play-off", a spus David Miculescu.

Promisiunea pentru 2026



FCSB are 6 victorii, 6 egaluri și 7 înfrângeri în campionat, însă extrema dreaptă a campioanei garantează că pauza de iarnă va schimba fața echipei.



"Ne vom reveni, vom intra în play-off și ne vom bate la titlu. Am încredere în colegi, în toți de la echipă că vom lua titlul.



Vine perioada de iarnă, mergem la familiile noastre, ne revenim și ieșim din pasa proastă. În vară o parte nu am prins pregătire multă, am fost la națională, apoi ne-am întors repede", a explicat fotbalistul care a adunat 29 de meciuri și 6 goluri în toate competițiile acestui sezon.



FCSB mai are de disputat partide de foc în decembrie, inclusiv duelul european cu Feyenoord și derby-ul cu Rapid, meciuri decisive pentru moralul echipei înainte de intrarea în 2026.

