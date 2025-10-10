David Kiki, fundașul stânga pe care Gigi Becali vrea să-l dea afară în iarnă, este la un pas de calificarea la Campionatul Mondial din 2026 cu naționala Beninului.



Benin a câștigat în deplasare, scor 1-0 cu Rwanda, și rămâne lider în Grupa C a preliminariilor africane. Golul decisiv a fost înscris de Aiyegun Tosin în minutul 81, după o pasă a lui Romaric Amoussou.



David Kiki e aproape de calificarea la Campionatul Mondial



Rezultatul îi menține pe Kiki și pe Roche de la Petrolul în fruntea grupei, cu 17 puncte, două peste Africa de Sud, echipă la care evoluează colegul lui Kiki de la FCSB, Siyabonga Ngezana.



Ultima rundă va decide totul. Benin are nevoie de un egal în deplasare cu Nigeria pentru a-și asigura calificarea directă la Mondiale.

În același timp, Africa de Sud primește vizita Rwandei, dar e obligată să câștige și să spere la un pas greșit al liderului.



Pentru Benin, o eventuală calificare ar fi o premieră absolută, prima participare din istorie la un turneu final.



Clasament Grupa C (după 9 etape):