Centralul a fost delegat de UEFA la partida Serbia - Albania, din Grupa K a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. La acest meci, considerat de "risc ridicat", arbitri asistenţi vor fi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial a fost delegat Horaţiu Feşnic.



Arbitru video a fost desemnat Bastian Dankert, iar arbitru asistent video va fi Pascal Muller, ambii din Germania.



Scandal uriaș după ce Istvan Kovacs a fost delegat la Serbia - Albania



Presa din Albania "a luat foc" după ce UEFA a publicat numele arbitrilor delegați pentru acest meci. Site-ul Newsport scrie că România este o țară care urăște Kosovo, astfel că nu e potrivit ca un arbitru român să conducă un duel Serbia - Albania:



"UEFA șochează cu arbitrul de la Serbia - Albania. Arbitrul central va fi Istvan Kovacs, originar din țara care urăște Kosovo, România. Asistenții săi vor fi tot din România, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi românul Horațiu Feșnic.



Numele arbitrului care va ofocia meciul Serbia - Albania, Istvan Kovacs, a fost făcut public recent. Ceea ce a stârnit cea mai mare surpriză este faptul că acesta e pe placul presei sârbe", scriu jurnaliștii albanezi.

Tensiune uriașă înaintea meciului



Anglia este liderul grupei, cu 15 puncte, urmată de Albania (8 puncte), Serbia (7), Letonia (4) şi Andorra (0). Serbia are un meci mai puţin disputat.



Rivalitatea dintre Serbia și Albania este una dintre cele mai aprige din lume. Totul se trage de la războiul din Kosovo și tensiunile istorice dintre albanezii kosovari și sârbi.



Consiliul de Securitate al ONU a acordat autonomie completă pentru Kosovo în anul 1999. Cu toate acestea, numai 99 dintre cele 108 de membre ale ONU recunosc azi independența statului. Există, însă, inclusiv cinci țări ale Uniunii Europene care nu fac acest lucru. Pe listă se află Spania, Grecia, Cipru, Slovacia și România.

