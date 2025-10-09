Chivu, selecționerul României? Răspuns ferm din partea lui Bogdan Lobonț

Alexandru Hațieganu
În ultimul timp subiectul viitorului selecționer a născut dezbateri aprinse.

Considerat unul dintre cei mai valoroși antrenori români, Cristi Chivu a fost propus de mai mulți oameni din fotbal pe banca naționalei. România mai are șanse să acceadă la Campionatul Mondial, însă șansele sunt firave. Cu Mircea Lucescu pe bancă, tricolorii n-au convins în actuala campanie de calificare la turneul final de anul viitor.

Chivu, selecționerul României? Răspuns ferm din partea lui Bogdan Lobonț

Firesc, au apărut discuții aprinse pe tema viitorului selecționer. Cosmin Contra, Gică Hagi, Dorinel Munteanu, Adi Mutu sau Cristi Chivu au fost doar câteva dintre numele avansate. Acum antrenor la Inter Milano, în Serie A, Cristi Chivu și-a început cariera la Inter Primavera, a condus-o apoi pe Parma, iar visul său a devenit realitate: tehnician la Inter Milano, formație alături de care a cucerit titlul și Liga Campionilor.

Bun prieten cu antrenorul în vârstă de 45 de ani, Bogdan Lobonț a fost întrebat despre varianta Chivu selecționer al României.

Prin răspunsul său, Lobby lasă de înțeles că fostul căpitan de la Ajax Amsterdam și de la națională trebuie să fie hotărât pentru a prelua naționala României.

"Pe Cristi trebuie să-l aprecieze toţi românii. Este al nostru, am fost colegi, ştim ce poate şi merită din plin. Depinde de el dacă vrea să antreneze naţionala. Cred că toţi antrenorii români cu licenţă UEFA Pro îşi doresc să antreneze naţionala. Nea Mircea, la 80 de ani, e antrenorul naţionalei – deci se poate", a declarat Bogdan Lobonț, înainte de România - Moldova, meci amical jucat joi seara, pe Arena Națională.

Deși are doar 45 de ani și e la început de drum, ca tehnician, Chivu arată deja un potențial foarte mare, lucru remarcat și de către oamenii din jurul său. Cristi Chivu are o misiune infernală, ca antrenor al Interului! Pentru că această formație, una uriașă, a ajuns pe mâna românului, după patru ani foarte buni cu Simone Inzaghi, antrenor care a adăugat șase trofee în vitrina clubului.

Lobonț și Chivu, amintire din Amsterdam

”Cea mai puternică amintire cu Cristi Chivu de la Amsterdam? Țin minte prima zi pe care am avut-o liberă la Ajax, am fost împreună să vizităm muzeele, Rijksmuseum și Muzeul Van Gogh. Încă nu înțelegeam cine știe ce, dar am rămas fascinat de toate operele lui Rembrandt și Van Gogh expuse acolo", spunea Lobonț, în trecut, la Poveștile Sport.ro.

